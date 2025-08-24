Украина и Канада договорились о совместном производстве оборонной продукции

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с Канадой о совместном производстве оборонной продукции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил о подписании соглашения с министром национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни.

"Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей в Украине и Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции", – говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, сегодняшние договоренности не только упростят создание украинских компаний в Канаде и будут способствовать обмену технологиями, но и помогут обеспечить Вооруженные Силы Украины современными образцами вооружения и военной техники в долгосрочной перспективе. Это значительно усилит нашу устойчивость и способность к противодействию российской угрозе.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в воскресенье президент Владимир Зеленский говорил в частности о совместном производстве дронов.

"Есть важные подписанные документы, есть четкие договоренности, план действительной реализации соглашения по безопасности между нашими странами. Также говорим о соглашении об административной помощи в таможенных делах, было подписано на уровне наших министров. И договоренность по производству дронов", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что приоритетом являются дроны на фронт, поскольку есть существенный дефицит финансирования, и необходимость значительно увеличить поставки дронов.

Также Канада 24 августа 2025 года объявила о том, что профинансирует пакет военного оборудования и боеприпасов для Украины стоимостью 500 миллионов долларов, которые будут поставляться из Соединенных Штатов, в рамках новой инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL).

Марк Карни во время речи в Киеве заявил, что Канада уже в сентябре передаст Украине вооружение на более чем $1 млрд.