"Стоп бандеризм": президент Польши объявил о новой законодательной инициативе

Президент Польши Кароль Навроцкий в понедельник анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам.

Об этом сообщает Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".

Навроцкий заявил во время пресс-брифинга, что в президентском предложении содержится "ключевой для поляков компонент".

"Чтобы устранить российскую пропаганду и выстроить польско-украинские отношения на настоящем партнерстве и взаимном уважении, чувствительности, я считаю, что мы должны в законопроекте закрепить однозначный лозунг: "стоп бандеризму". А также в Уголовном кодексе – приравнять бандеровский символ к символам, которые соответствуют немецкому национал-социализму, общеизвестному как нацизм, советскому коммунизму, и внести изменения в закон об Институте национальной памяти – Комиссии по преследованию преступлений против польского народа в части, касающейся преступлений ОУН-УПА", – сказал президент Польши.

Он добавил, что эти решения отвечают интересам польского национального сообщества и хорошим отношениям с Украиной, которые должны строиться на фундаменте справедливости, правды и вопреки российской пропаганде.

Навроцкий сообщил, что президентский проект, который содержит указанные предложения, предусматривает продление срока обретения гражданства с трех до десяти лет, а также повышение наказания за незаконное пересечение границы до пяти лет лишения свободы.

Что имеется в виду под "бандеровским символом", не уточняется.

Однако ранее Навроцкий призвал Сейм запретить "бандеровский флаг" в Польше после инцидентов, произошедших во время концерта белорусского рэпера в Варшаве.

В понедельник Навроцкий также решил наложить вето на закон, касающийся помощи украинским беглецам от войны, которые не имеют работы в Польше.