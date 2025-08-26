У президента Польши опровергли, что его вето лишает Украину Starlink

Глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий опроверг, что президентское вето на закон о поддержке украинцев лишит Украину интернета от Starlink, который имеет польское финансирование.

Об этом Богуцкий написал в соцсети Х в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Накануне вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Навроцкий своим вето на закон о помощи украинцам обеспечил "конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине".

Богуцкий опроверг это и обвинил Гавковского в подыгрывании российской дезинформации. Он заверил, что Польша и в дальнейшем будет платить за Starlink для Украины – при условии, что парламент одобрит президентский законопроект вместо заветированного.

"Вето президента Навроцкого не отключает интернет Starlink для Украины, поскольку расходы на эту связь финансируются на основании положений действующего закона, а представленный президентом Польши проект в Сейм сохраняет этот порядок. Достаточно в сентябре оперативно рассмотреть эту президентскую инициативу в польском парламенте", – написал Богуцкий.

Аналогичная ситуация, добавил он, и с поддержкой хранения данных украинской администрации в безопасном месте.

Накануне Навроцкий наложил вето на законопроект, касающийся помощи украинцам, и анонсировал, что предложит свой, который установит справедливые условия в отношении поляков. Навроцкий заявил, что "поляки в своей стране должны быть по крайней мере на равных с нашими гостями из Украины".

В марте в польском правительстве говорили, что Польша потратила почти 83 миллиона долларов на Starlink для Украины за время полномасштабной войны.