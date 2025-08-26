Укр Рус Eng

Трамп, который называл Зеленского диктатором, теперь доказывает, что сам не диктатор

Новости — Вторник, 26 августа 2025, 10:59 — Кристина Бондарева

Президент США Дональд Трамп в понедельник оправдал использование войск Национальной гвардии в Вашингтоне для борьбы с преступностью и отрицает, что он – диктатор.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме, его цитирует издание Axios.

Ограничения, введенные Трампом в Вашингтоне, являются беспрецедентными и произошли лишь через несколько месяцев после того, как независимый опрос показал, что большинство американцев считают его "опасным диктатором".

В понедельник Трамп подписал указ, которым возложил на министра обороны Пита Хегсета ответственность за подготовку специального подразделения Национальной гвардии, предназначенного для "обеспечения общественной безопасности" в Вашингтоне.

"Они говорят: "Он нам не нужен. Свобода, свобода, он диктатор", – заявил Трамп на мероприятии в Белом доме, предположив, что следующим городом для привлечения Нацгвардии может стать Чикаго.

"Многие люди говорят: возможно, нам нравится диктатор. Но я не люблю диктатора. Я не диктатор. Я человек со здравым смыслом и разумный человек", – добавил он.

Демократы называют действия Трампа по развертыванию военных в городах проявлением авторитаризма.

"Трамп пытается милитаризировать наши города – только чтобы отвлечь от своего падения в рейтингах. Так поступают диктаторы. Никто не должен молчать перед лицом авторитарных действий этой администрации", – написал в Х сенатор-демократ Эд Марки в субботу.

"Милитаризация Лос-Анджелеса Трампом, похоже, была лишь началом авторитарного захвата американских городов", – заявил в воскресенье в Х губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который часто спорит с Трампом.

Давнее недовольство Трампа ситуацией в Вашингтоне в этом месяце достигло критической точки, когда он объявил чрезвычайное положение из-за преступности. Он мобилизовал около 2 тысяч военных Национальной гвардии, части из которых разрешено носить огнестрельное оружие.

Трамп объясняет свои действия борьбой с преступностью и бездомностью в столице, хотя данные свидетельствуют, что уровень насильственных преступлений в городе в последние годы снижается.

Также Трамп анонсировал, что хочет вскоре переименовать Пентагон в Министерство войны.

Напомним, в феврале Трамп несколько раз назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

Впоследствии Трамп выразил удивление тем, что ранее несколько раз назвал президента Украины диктатором.

Трамп Зеленский
