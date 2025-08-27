Уиткофф на этой неделе встретится в Нью-Йорке с представителями Украины

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф анонсировал на этой неделе встречу в Нью-Йорке с украинской делегацией.

Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

По словам Уиткоффа, на этой неделе он встретится с представителями Украины в Нью-Йорке.

"Я встречаюсь с украинцами на этой неделе, я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке, и это важный сигнал", – сказал он, добавив, что "мы ежедневно общаемся с россиянами".

Уиткофф выразил веру в то, что удастся провести двусторонний саммит с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Я думаю, что мы можем увидеть двустороннюю встречу. Мое мнение заключается в том, что президент (США) будет нужен за столом переговоров, чтобы заключить соглашение. Путин, президент Путин (говорил) на саммите на Аляске, что эта война никогда бы не произошла, если бы президент (Трамп) был на посту", – сказал представитель Трампа.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и РФ.

Накануне президент США Дональд Трамп предупредил о риске "экономической войны", если он не сможет заставить Путина прекратить войну в Украине.