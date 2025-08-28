В Турции задержали руководство ВПК по делу о возможном военном шпионаже

В Турции задержали владельца и генерального директора оборонно-строительного конгломерата в рамках расследования военного шпионажа.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Стамбула, передает "Европейская правда".

Прокуратура сообщила, что двое мужчин – владелец компании Assan Group Эмин Онер и генеральный директор Гуркан Окумус – задержаны по подозрению в военном шпионаже и принадлежности к сети американского духовного лидера Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Обыски в их домах и офисах продолжаются, а 10 компаний, входящих в состав Assan Group, переданы под управление Фонда страхования вкладов (TMSF).

Как отмечается, Окумус является бывшим председателем TUBITAK SAGE, государственного оборонного научно-исследовательского института, который разрабатывает боеприпасы и ракетные системы.

Assan, основанная в 1989 году, работает в сферах обороны, строительства, логистики и энергетики, а в последние годы расширила свою деятельность на производство артиллерийских боеприпасов и компонентов для дронов.

"Расследование продолжается в нескольких направлениях", – сообщила турецкая прокуратура.

Как известно, власти Турции обвиняют FETÖ ("Террористическая организация Фетхуллахиста") и ее лидера Фетхуллаха Гюлена, который находился в добровольном изгнании в США, в организации путча 15 июля 2016 года. В октябре Гюлен скончался в США на 83-м году жизни.

Турецкие власти считают, что военный переворот вдохновил Гюлен, а организовало – среднее звено турецкой армии. Тогда военные захватывали боевые самолеты, вертолеты и танки и пытались взять под контроль ключевые государственные учреждения. Погибли около 250 человек, сотни - получили ранения.

Прокуратура Турции требовала для исламского проповедника наказания в виде 3623 пожизненных заключений.

В мае прокуратура Турции выдала ордера на арест 63 действующих военнослужащих за возможные связи с группировкой FETÖ.