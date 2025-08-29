В ЕС обещают не отступать от своих цифровых законов под давлением Трампа

ЕС не будет ослаблять свои законы в сфере регулирования техгигантов только для того, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу.

Об этом сказала в интервью Financial Times еврокомиссар по вопросам конкуренции Тереза Рибера, сообщает "Европейская правда".

В интервью, опубликованном в пятницу, Рибера сказала, что ЕС должен быть смелым и "избегать соблазна подчиняться чужим интересам", ослабляя свои знаковые законы – Акт о цифровых услугах (DSA) и Акт о цифровых рынках (DMA) – только для того, чтобы угодить Вашингтону.

"Мы можем быть доброжелательными, вежливыми, пытаться находить способы решения проблем и разногласий, но мы не можем принимать все, что (они требуют)", – сказала Рибера, добавив, что ЕС "не может быть подчинен воле третьей страны".

Ее заявление прозвучало после того, как на этой неделе Трамп пригрозил ввести тарифы и другие ограничения против стран, чьи цифровые правила, по его словам, "дискриминируют" американские компании. Его администрация неоднократно критиковала DSA ЕС, обвиняя блок в цензуре и чрезмерном регулировании.

Суверенитет ЕС находится под угрозой, подчеркнула еврокомиссар. "Мы не можем жертвовать своими ценностями только для того, чтобы приспособиться к чужим требованиям", – отметила она.

Рибера, которая является второй по влиятельности чиновницей в комиссии после президента Урсулы фон дер Ляйен, добавила, что ЕС не будет задерживать расследование против американских техногигантов, в частности X Илона Маска.

"Американские технологические компании получают огромные прибыли с этого рынка, но они подчиняются тем же законам и правилам, что и все остальные участники", – сказала она.

Накануне представитель Еврокомиссии по цифровым вопросам публично раскритиковал администрацию Трампа за постоянные атаки на цифровые законы ЕС, назвав обвинения в цензуре "чушью".

Ранее стало известно, что администрация Трампа дала указание американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию против Акта о цифровых услугах, чтобы добиться его изменения или отмены.