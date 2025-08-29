В Польше приостановили полеты F-16 после катастрофы на репетиции авиашоу

В Польше из-за авиакатастрофы F-16, которая произошла на репетиции авиашоу в городе Радом, приостановили полеты таких истребителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии агентству PAP рассказал пресс-секретарь Главного командования Вооруженных сил Польши Марек Павлак.

Павлак отметил, что после катастрофы было принято решение о приостановке всех полетов с участием F-16 до дальнейшего уведомления.

В то же время он уточнил, что запрет не касается оперативных действий, таких как миссии, направленные на защиту польской границы и воздушного пространства.

F-16 регулярно патрулируют границы Польши в рамках системы воздушной обороны страны и союзных обязательств. Они несут дежурство в виде пар, готовых к немедленному взлету в ответ на потенциальные угрозы.

Глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш, который в четверг вечером побывал на месте катастрофы, заявил, что все обстоятельства трагедии будут выяснены, а перед этим будет проведено расследование и проверка.

Он также сообщил, что авиашоу в Радоме в этом году отменены.

Вечером 28 августа стало известно, что в польском городе Радом в четверг разбился истребитель F-16, пилот которого погиб.

В мае вблизи финского города Рованиеми разбился истребитель F/A-18 Hornet, пилот успел катапультироваться.

В октябре прошлого года в результате катастрофы истребителя F/A-18 Hornet Военно-воздушных сил Испании погиб пилот.