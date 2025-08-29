Ермак рассказал о переговорах с Уиткоффом в Нью-Йорке

Украинская делегация провела переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, для которых прибыла в Соединенные Штаты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем X сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак отметил, что говорил с Уиткоффом в Нью-Йорке вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

Together with the First Deputy Minister for Foreign Affairs of Ukraine, @SergiyKyslytsya, I held a meeting in New York with the Special Envoy of U.S. President @POTUS, @SteveWitkoff.



The key priority is to push forward real diplomacy and ensure the implementation of all the… pic.twitter.com/38lluDmCk6 – Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 29, 2025

"Ключевой приоритет – двигать реальную дипломатическую работу и обеспечивать воплощение всех договоренностей, достигнутых на саммите в Вашингтоне. Мы координируем наши усилия", – отметил он.

Руководитель ОП отметил, что рассказал спецпредставителю Трампа о продолжающихся военных преступлениях РФ против Украины, в частности последней массированной атаке по Киеву, в результате которой погибли 23 человека.

Он подчеркнул, что Россия не делает ничего из тех шагов, которые могли бы привести к прекращению войны, и, наоборот, затягивает ее.

"Украина приветствует все мирные инициативы, предложенные Штатами. Однако, к сожалению, каждая из них тормозится Россией. Мы открыты к прямым переговорам на уровне лидеров и готовы обсуждать широкий спектр вопросов. Мы убеждены, что нужно международное давление, чтобы Россия стала действительно готовой на шаги в направлении мира, и, в частности, проведение критически важной встречи лидеров с такой целью", – отметил Ермак.

Он добавил, что пригласил Уиткоффа приехать в Украину в ближайшем будущем.

Напомним, 22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита", и пока таких планов нет.

29 августа в Кремле повторили, что не возражают против встречи как таковой, но после ее подготовки "на экспертном уровне".

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров.