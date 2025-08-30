США одобрили потенциальную продажу Украине услуг Starlink на $150 млн

Государственный департамент США принял решение о потенциальной продаже Украине услуг спутниковой связи и сопутствующего оборудования на сумму около $150 млн.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что правительство Украины обратилось с просьбой приобрести продолжение услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink.

В пакет войдут:

инженерные, технические и логистические услуги поддержки от правительства США и подрядчиков;

другие элементы логистики и программной поддержки.

Общая ориентировочная стоимость составляет $150 млн. Агентство сотрудничества в сфере оборонной безопасности передало Конгрессу необходимое уведомление.

"Эта продажа усилит способность Украины противодействовать текущим и будущим угрозам, обеспечив ее возможность более эффективно проводить оборонные и региональные миссии безопасности благодаря более мощной защите. Украина сможет без проблем интегрировать эти услуги в свои Вооруженные силы", – говорится в заявлении.

Реализация этой возможной продажи не потребует направления дополнительных представителей правительства США или подрядчиков в Украину.

Также США одобрили потенциальную продажу оборудования и услуг для поддержки эксплуатации системы противовоздушной обороны Patriot на сумму около $179,1 млн.

Отметим, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон, касающийся помощи украинцам, бегущим от войны.

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Навроцкий своим вето на закон о помощи украинцам обеспечил "конец интернета Starlink", который Польша предоставляет воюющей Украине".

А глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий опроверг, что президентское вето на закон о поддержке украинцев лишит Украину интернета от Starlink, который имеет польское финансирование.