Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его страна не намерена признавать Палестинское государство.

Об этом он сказал во время визита в Британию, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Вице-президент США заявил, что в этом вопросе Великобритания примет свое решение, однако подчеркнул, что его страна "не намерена признавать Палестинское государство".

"Я не знаю, что будет означать настоящее признание Палестинского государства, учитывая отсутствие там дееспособного правительства", – сказал он.

Вэнс отметил, что две цели президента США Дональда Трампа – это "сделать так, чтобы ХАМАС больше никогда не мог атаковать невинных израильских гражданских лиц", а также – решить гуманитарный кризис в секторе Газа.

По его мнению, для достижения первой цели необходимо "уничтожение" ХАМАС.

"Президент был очень поражен ужасными кадрами гуманитарного кризиса в Газе. Поэтому мы хотим убедиться, что решим эту проблему. Я думаю, что все мы можем работать над решением этой проблемы", – отметил Вэнс.

Также, по его словам, правительство США работает над тем, чтобы предоставить больше помощи сектору Газы.

"Мы постоянно ведем переговоры и разговоры, даже в течение последних 24 часов, о том, как оказать больше помощи сектору Газы, как решить эту гуманитарную проблему, а также как заставить ХАМАС отказаться от угроз гражданам и гражданскому населению Израиля", – сказал он.

Также Вэнс добавил, что Великобритания и США могут иметь "разногласия относительно того, как именно достичь этих общих целей".

Напомним, утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.

Эти планы уже раскритиковал премьер Великобритании Кир Стармер, а Бельгия вызвала посла Израиля.

В то же время, по данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возразил относительно планов Израиля взять Газу под полный контроль.