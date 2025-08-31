В австрійських Альпах загинув альпініст із Чехії

53-річний чеський альпініст загинув в австрійських Доломітах після падіння з 80-метрової висоти під час сходження на гору.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Novinky.

53-річного чоловіка супроводжував його співвітчизник, обидва мали намір переночувати в хатині і в суботу піднятися на пік Ортлер.

Обидва чоловіки піднялися до хатини одночасно, але один з них випередив свого співвітчизника і прибув до місця призначення раніше.

Коли він зрозумів, що чоловік не з ним, то повідомив про це рятувальників. Гірська рятувальна служба в Солда негайно розпочала пошуки, але через темряву і погану погоду пошуки були призупинені.

У суботу в повітря піднявся вертоліт і знайшов тіло чоловіка біля підніжжя стрімкої скелі.

Чоловік послизнувся на стежці і впав з висоти 80 метрів, розбившись на смерть.

Цього тижня повідомляли, що від падіння крижаної брили поблизу Монблану у французьких Альпах загинув альпініст з Італії.

На початку серпня повідомлялось про загибель громадянина Греції після падіння на гірському масиві Монблан.