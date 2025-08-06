Навроцкий анонсировал изменение конституции Польши

В своем первом обращении на президентском посту Кароль Навроцкий объявил о создании Совета по вопросам изменения государственного устройства при президентском дворце и о работе над новым Основным законом Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Новый президент Польши выразил надежду, что новая конституция будет готова к принятию в 2030 году.

"Это путь, по которому нужно идти, и поляки хотят отремонтировать государственную систему", – подчеркнул Навроцкий.

Он заявил, что пригласит в Совет по вопросам изменения государственного устройства представителей всех политических кругов, ученых, тех людей, которым близка забота о польском государстве и его правовой системе.

"Я с благодарностью смотрю на создателей Конституции 1997 года, хранителем которой я являюсь и буду", – сказал Навроцкий, подчеркнув, что это "Конституция, которая является действующей".

"Сегодня, спустя почти 30 лет, мы находимся в совершенно новой социальной и геополитической ситуации. В последнее время произошло так много споров о полномочиях, польская Конституция нарушается так регулярно, что мы, как политический класс, должны начать работать над решениями для новой конституции, которая будет готова к принятию, я надеюсь и верю, в 2030 году", – заявил он.

По словам Навроцкого, граждане нуждаются в четких, прозрачных принципах сотрудничества между политиками, обеспечении интересов суверенитета, безопасности польского государства, и нужно это делать уже сейчас, начиная с 2025 года, чтобы быть готовыми не позднее 2030 года.

Новый президент Польши Кароль Навроцкий принес присягу и официально вступил в должность 6 августа.

Напомним, недавно Навроцкий провел первый телефонный разговор с президентом Украины, после которого отметил, что Киев может и дальше рассчитывать на поддержку Варшавы на фоне российской агрессии и что исторические вопросы будут для него приоритетом в отношениях с Украиной.

Подробнее о новом президенте Польши – в видеоблоге "ЕвроПравды" и статье Недружественный президент: как Кароль Навроцкий изменит Польшу и чего ждать Украине.