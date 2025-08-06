Источник: поставки оружия для Украины из США через НАТО начнутся "в ближайшие недели"

Первые поступления оружия и боеприпасов в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предусматривает поставки Украине государствами-членами НАТО вооружений производства Соединенных Штатов, начнутся уже в ближайшие недели.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил знакомый с вопросом чиновник НАТО.

Уже через несколько недель Украина получит первые поставки американского оружия через НАТО в рамках инициативы PURL.

"В ответ на потребности Украины, новые пакеты помощи готовятся быстро и на регулярной основе. Первые два пакета были профинансированы Нидерландами (4 августа), а также Данией, Финляндией и Швецией (5 августа). Мы ожидаем первые поставки в течение ближайших недель", – сообщил чиновник.

Он добавил, что новые пакеты "будут готовиться оперативно и будут выдаваться регулярно". "Вскоре мы ожидаем объявить о новых участниках инициативы PURL", – рассказал собеседник "Европейской правды".

Как сообщала "Европейская правда", Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи PURL, который предусматривает финансирование американского оружия за счет взносов партнеров.

Тогда же стало известно, что Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на 500 млн евро, в который вошли комплектующие и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

А Швеция, Норвегия и Дания также совместно выделят около $500 млн на инициативу НАТО по поставкам Украине американского оружия.