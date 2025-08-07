Оценка украинцами руководства США обвалилась до минимума, а Германии – достигла рекорда

Оценка украинцами руководства США по состоянию на 2025 год является самой низкой за последние более 10 лет, тогда как одобрение действий Берлина является самым высоким за эти годы.

Как сообщает "Европейская правда", такие результаты опроса опубликовала компания Gallup.

Исследование за 2025 год показало самую низкую оценку украинцами руководства США как за годы полномасштабной войны, так и за более чем 10 лет предыдущих опросов.

На вопрос о том, одобряют ли респонденты работу руководства США, одобрительно высказались только 16%, тогда как отрицательно – 73%. Для сравнения, в 2022 году лидерскую роль США одобрительно оценивали рекордные 66%.

В то же время 70% украинцев считают, что Штаты должны играть значительную роль в переговорах о мире – это почти столько же, как ответы по ЕС и Великобритании (75% и 71% соответственно).

Также опрос показал самую высокую за этот период положительную оценку Германии – 63%, по сравнению с 46% в 2022 году.

Другой опрос в июле показал, что большинство украинцев ожидают хотя бы частичной военной поддержки от США.

Напомним, в Кремле заявили, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни.