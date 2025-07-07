США отменили террористический статус группы повстанцев, которая свергла Асада

Соединенные Штаты решили исключить из списка иностранных террористических организаций группировку "Хаят Тахрир аш-Шам", которая сыграла ключевую роль в свержении режима Башара Асада в Сирии.

Об этом в понедельник объявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает "Европейская правда".

По словам Рубио, решение об отмене террористического статуса "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) вступит в силу 8 июля.

Оно "является следствием объявленного роспуска ХТШ и обязательства сирийского правительства бороться с терроризмом во всех его формах", добавил государственный секретарь США.

"Отмена статуса иностранной террористической организации является важным шагом на пути к реализации видения президента Трампа о стабильной, единой и мирной Сирии", – подчеркнул Рубио.

"Хаят Тахрир аш-Шам" во главе с Ахмедом аль-Шараа возглавили восстание против Асада в декабре 2024 года, а после его бегства в Россию установили контроль над страной. Аль-Шараа в настоящее время является переходным президентом Сирии.

ХТШ возник как сирийское ответвление "Аль-Каиды" и поэтому попал под санкции ООН, США и ряда других стран как террористическая организация. Но с 2016 года оно заявило о разрыве связей с "Аль-Каидой".

Напомним, в конце июня США отменили экономические санкции против Сирии, оставив их против свергнутого экс-президента страны Башара Асада и его соратников.

В мае президент США Дональд Трамп встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа.