Китайский лидер заявил Путину, что "рад" потенциальным переговорам между США и РФ

Китайский лидер Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин провели разговор, во время которого он заявил, что "рад" потенциальным переговорам между США и Россией.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечается, разговор между Си и Путиным состоялся в пятницу, 8 августа.

Агентство пишет, что Си изложил главе Кремля позицию Китая по Украине, охарактеризовав ее как "комплекс сложных вопросов, не имеющих простых решений".

Также китайский лидер заявил Путину, что "рад" потенциальным переговорам между США и Россией.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как Китай оправдал импорт российской нефти, назвав его оправданным и законным, и отверг угрозы США ввести дополнительные пошлины для всех стран, торгующих с Россией.

По последним данным таможни, импорт Китая из России в июле вырос до $10,06 млрд – самого высокого уровня с марта. Но в целом за этот год импорт из России все еще снизился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отметим, Трамп в среду 6 августа распорядился ввести дополнительный тариф в 25% в отношении Индии из-за импорта ею российских энергоносителей, воплотив угрозу последних дней. Тариф вступит в силу через 21 день.

Перед тем министр финансов США Скотт Бессент предупредил китайских чиновников, что продолжение закупок российской нефти, на которую наложены санкции, приведет к введению высоких пошлин.

Ранее Трамп заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.