Bloomberg: Дания предлагает ЕС закрыть лазейку для импорта российского газа в ЕС

Дания, которая в настоящее время председательствует в Совете Европейского Союза, предложила государствам-членам способ закрыть потенциальную лазейку, которая позволила бы импортировать российский газ после вступления в силу соответствующего запрета в конце 2027 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ датского председательства.

По информации Bloomberg, Дания предложила обязать импортеров газа предоставлять национальным органам власти доказательства того, что газ не был произведен в России.

В документе датского председательства выражается особая обеспокоенность по поводу потоков газа, поступающих через "Турецкий поток" – газопровод, проходящий между Россией и Юго-Восточной Европой, говорится в публикации.

"Природный газ, поступающий в Союз через границы или интерконнекторы между Союзом и Россией или Беларусью, а также через интерконнектор "Странджа-2" / Малкоклар ("Турецкий поток"), считается экспортируемым, прямо или косвенно, из Российской Федерации, если не предоставлено однозначных доказательств обратного", – цитирует Bloomberg документ.

Предложение также предусматривает, что поставки российского газа по действующим контрактам сроком менее одного года будут прекращены не позднее 17 июня 2026 года, за исключением стран, не имеющих выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия. А запрет на поставки по существующим долгосрочным соглашениям вступит в силу до конца 2027 года, пишет Bloomberg.

По информации агентства, датское председательство стремится согласовать запрет российского газа среди государств-членов ЕС до октября 2025 года, после чего должно провести переговоры с Европарламентом, чтобы достичь окончательного соглашения до конца года.

В мае Еврокомиссия представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти.

Венгрия и Словакия выступают против. По данным СМИ, определенные оговорки есть также у Франции и Бельгии – двух крупнейших покупателей российского сжиженного природного газа.