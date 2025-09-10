Министр обороны Польши оценил число дронов, залетевших в страну во время атаки РФ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что границу страны нарушили более десятка российских беспилотных аппаратов.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

"Польские и союзнические системы радиолокации отследили несколько объектов, которые нарушили воздушное пространство. Столкнувшись с теми, что могли представлять угрозу, Оперативный командующий вооруженных сил принял решение об их нейтрализации", – заявил министр.

По его словам, беспилотники, которые могли представлять угрозу, были сбиты.

"Сейчас продолжается поиск и идентификация мест возможного падения элементов сбитых объектов", – уточнил он.

Как известно, ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые сбивает их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.

Впоследствии подтвердили сбитие нескольких беспилотников и объяснили, что такое беспрецедентное решение приняли из-за акта агрессии и угрозы для безопасности граждан. Количество сбитых аппаратов не уточняли, также в официальных заявлениях пока нет прямого упоминания, что это российские БпЛА типа "Шахед" – ограничиваются объяснениями о том, что эти объекты залетели в Польшу во время массированной атаки РФ по целям на территории Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил НАТО о беспрецедентном нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

В связи с этими событиями остановили работу четырех аэропортов, в том числе Варшавы и Жешува.