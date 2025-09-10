Австрия проиграла в Суде ЕС дело о признании ядерной энергетики и газа "зелеными"

Суд ЕС отклонил иск Австрии против включения ядерной энергетики и ископаемого газа в схему устойчивого инвестирования.

Решение суда есть в распоряжении "Европейской правды".

"Комиссия имела право считать, что определенные виды экономической деятельности в секторах ядерной энергетики и ископаемого газа могут, при определенных условиях, сделать значительный вклад в смягчение последствий изменения климата и адаптацию к изменению климата", – говорится в заключении суда.

В частности, Комиссия, как отметил суд, имела право считать, что при производстве ядерной энергии выбросы парниковых газов близки к нулю и что пока не существует технологически и экономически обоснованных низкоуглеродных альтернатив в достаточном масштабе, таких как возобновляемые источники энергии, для непрерывного и надежного покрытия спроса на энергию.

"Комиссия в достаточной степени учла риски, связанные с нормальной эксплуатацией атомных электростанций, серьезными авариями на реакторах и высокоактивными радиоактивными отходами", – говорится в решении.

Аргументы, выдвинутые Австрией относительно негативного влияния засух и климатических рисков на ядерную энергетику, слишком спекулятивны, чтобы быть принятыми, отметили в суде.

Напомним, в феврале 2022 года Еврокомиссия предложила в течение переходного периода считать природный газ и ядерную энергетику "зелеными", если эти энергетические проекты соответствуют определенным условиям.

В июле того же года это решение поддержал Европейский парламент, а Совет ЕС не высказал возражений до крайнего срока 11 июля. Таким образом, обновленная таксономия должна вступить в силу в 2023 году.

Ожидалось, что это поможет привлечь средства для "климатического перехода" и достижения климатической нейтральности ЕС к 2050 году. По расчетам блока, речь идет о 350 млрд евро частных инвестиций в год.

