Посол США в НАТО заверил союзников в поддержке на фоне российских БпЛА в Польше

Посол Соединенных Штатов в НАТО Мэтью Уитакер после инцидента с вторжением российских БпЛА в Польшу заверил, что Вашингтон поддержит союзников в такой ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в своем X, комментируя сообщение от страницы Командования операциями союзнических сил НАТО относительно реагирования на инцидент в Польше.

"Мы поддерживаем наших союзников в НАТО на фоне этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", – написал посол.

Высшие должностные лица США до сих пор не обнародовали ни одного заявления относительно беспрецедентных ночных событий. Президент Дональд Трамп посвятил первые за сегодняшний день сообщения в своей соцсети Truth Social другим темам.

Неназванный представитель Белого дома сообщил журналистам, что Трамп планирует поговорить с президентом Польши Каролем Навроцким.

Напомним, в Польше нашли обломки восьми беспилотников после ночной атаки России, также были найдены остатки одной ракеты.

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. СМИ неофициально говорят о более 20 БпЛА, некоторые из них залетели вглубь территории страны более чем на 250 километров.

Представитель польского правительства заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.

В Москве в первых комментариях относительно беспилотников над Польшей заговорили о "провокации" и заявили, что РФ не собиралась атаковать Польшу, и беспилотники, примененные против Украины, якобы не имели достаточной дальности для этого.