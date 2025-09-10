"Было полезным": в Польше подтвердили предупреждение о дронах из Беларуси

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула подтвердил, что польская сторона получила от Беларуси информацию о пролете дронов в свою сторону.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире TVN24.

Кукула подтвердил заявление Беларуси о том, что она передала предупреждение Польше о движении беспилотников.

"Белорусы предупредили нас, что через их воздушное пространство в нашем направлении летят дроны", – сообщил он.

На вопрос о времени предупреждения начальник польского Генштаба ответил, что "это предупреждение было для нас полезным".

"В этом контексте для меня было странным, что Беларусь, которая сильно обостряет ситуацию на сухопутной границе, решила пойти на такое сотрудничество", – сказал Кукула.

По состоянию на вечер среды, 10 сентября, на территории Польши уже нашли обломки 15 беспилотников.

