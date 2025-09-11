Мерц о работе ПВО НАТО в Польше: не так хорошо, как должно быть

Вторжение российских дронов в Польшу показало, что воздушная оборона НАТО в Европе нуждается в значительном усовершенствовании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в среду вечером в Берлине, его цитирует Politico.

Комментируя действия противовоздушной обороны стран НАТО в Польше, Мерц дал понять, что ее работу нужно существенно улучшить.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская воздушная оборона, воздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была, чтобы вовремя предотвратить вторжение такого большого количества дронов в воздушное пространство Польши", – сказал он.

"Это вызовет дискуссии в НАТО. Это также вызовет дискуссии в Европейском Союзе", – подчеркнул немецкий канцлер.

Он добавил, что "мы являемся и будем оставаться решительными в намерении значительно повысить боеготовность и оборонные возможности европейской части НАТО".

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил, что европейские лидеры предложили помощь в укреплении польской противовоздушной обороны.

В Польше говорят, что Швеция срочно отправит в страну средства ПВО и самолеты после беспрецедентного вторжения российских дронов ночью 10 сентября.

