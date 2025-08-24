Украина и Швеция хотят совместно производить оборонную продукцию на территории обеих стран

Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

В письме о намерениях между министерствами обороны Украины и Швеции, которое подписали министр обороны Швеции Пол Йонсон во время его визита в Украину 23 августа и Шмыгаль, говорится, что страны договорились о совместном производстве оборонной продукции.

Документ актуализирует совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности, обеспечит постоянство и взаимность сотрудничества между нашими странами.

"Мы продолжим обмен технологиями и опытом в сфере производства вооружений и военной техники для усиления устойчивости и самодостаточности наших ОПК", – заявил Шмыгаль.

Он поблагодарил министра обороны Швеции за присоединение к инициативе PURL и выделение $486 млн совместно с Норвегией и Данией.

Отдельной темой общения стало сотрудничество в сфере военной авиации, в частности обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями. П

"Среди ближайших перспектив нашего сотрудничества – работа над инновациями, развитие совместных производств. Также обсудили активизацию нашего сотрудничества в сфере космических технологий", – добавил он.

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование за счет взносов других членов Альянса.

Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на $500 млн, в который вошли комплектующие и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

24 августа писали, что Норвегия выделяет около семи млрд крон (около $695,7 млн) на противовоздушную оборону для Украины.