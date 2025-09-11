Сийярто убеждал Рубио, что Венгрия не может отказаться от энергоресурсов РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который касался "мирных усилий" Дональда Трампа, двусторонних отношений и энергетических вопросов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сийярто рассказал в прямой трансляции на Facebook.

Глава венгерского МИД сказал, что во время получасового разговора с Рубио поблагодарил за мирные усилия Трампа и получил заверения, что президент США их не оставит.

Стороны также обсудили двусторонние отношения, которые, по словам венгерского министра, с возвращением Трампа в Белый дом "приобрели совершенно новое измерение" и избавились от "обвинений и стигматизации".

Кроме того, Сийярто рассказал Рубио об "особой ситуации с энергоснабжением в Центральной Европе".

"Я проинформировал его о том, как развивалась инфраструктура в Центральной Европе и насколько инфраструктура определяет вопросы энергоснабжения. Что инфраструктура, география, физические реалии не могут быть проигнорированы, когда мы говорим о вопросах энергоснабжения", – пояснил он.

В Государственном департаменте кратко сказали, что Рубио "подчеркнул важность поддержки мирного процесса" и обсудил "стратегические меры по обеспечению энергетической безопасности".

Беседа главы МИД Венгрии и госсекретаря США состоялась на фоне призыва Дональда Трампа к ЕС прекратить покупку российских энергоресурсов – что в первую очередь касается Венгрии и Словакии.

Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что ЕС придерживается своего срока постепенного прекращения импорта российской нефти и газа к 2028 году.