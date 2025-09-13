Эстония ограничила полеты у восточной границы из-за украинских дронов и активности РФ

Эстония ввела временный запрет на полеты вдоль всей восточной границы, это связано с активностью российских войск и украинских дронов в Ленинградской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Запрет позволит тщательно следить за воздушным пространством, ограничения на полеты в запретной зоне будут действовать в ближайшие недели ежедневно с 8 часов вечера до 7 часов утра на высоте до 6000 метров.

"Мы лишь ограничиваем часть авиаактивности. Простым языком это означает, что те, кто обращается к нам и обосновывает свои действия, как, например, Департамент полиции и пограничной охраны прошлой ночью, когда они искали пропавшего человека с помощью дрона, – могут продолжать работу. Мы вводим эту меру для того, чтобы у операторов наблюдения было меньше объектов для отслеживания. А если произойдет инцидент, проще будет вывести из зоны или посадить мирные воздушные суда", – сообщил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.

Введение запретной зоны связано с необходимостью Сил обороны в ближайшие недели проводить в этом районе более детальный воздушный надзор, тренировочные мероприятия и более гибкую охрану воздушного пространства, при этом обеспечивая безопасность авиадвижения.

"Мы получили информацию, что воздушное пространство Петербурга было закрыто из-за атаки. Мы внимательно наблюдали за российскими самолетами и вертолетами у наших границ и усилили свои возможности наблюдения. Это произошло именно прошлой ночью (11 сентября – ред.)", – пояснил Валге.

Военные заявляют, что пока рано говорить о том, как долго будут действовать ограничения.

Однако они также коснулись работы авиалинии Хельсинки-Тарту.

"Вчера информация поступила неожиданно и быстро. Наша цель – безопасность пассажиров и пилотов. Поэтому изначально меры были строгими. Сегодня мы пересмотрели зону ограничений, обсудили с ВВС, в частности часть зоны, необходимую Finnair для полетов в Тарту в определенные часы, и сделали ее свободной. Finnair подтвердила, что сможет работать в этих условиях, и ВВС официально изменили зону", – сообщил представитель Службы управления воздушным движением Михкель Хауг.

Оценка угрозы со стороны Сил обороны не изменилась: для Эстонии отсутствует непосредственная и немедленная военная угроза. Однако в регионе возросла частота воздушных инцидентов, вызванная военными действиями России против Украины. Аналогичные зоны запрета полетов ввели Финляндия и Латвия.

Напомним, 25 августа во второй половине дня в Тартуском уезде Эстонии местный фермер обнаружил обломки ударного дрона – на месте происшествия также был кратер от взрыва.

По оценке Полиции безопасности, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье рано утром – и БПЛА может быть украинским.

Дроны наносили удары как по объектам в Санкт-Петербурге, так и по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, расположенном недалеко от границы с Эстонией.

Во многих аэропортах России вводили ограничения, авиакомпании меняли расписание.