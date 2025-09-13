США пообещали защищать территорию НАТО после вторжения дронов РФ в Польшу

Соединенные Штаты заявили в пятницу в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, что они будут "защищать каждый дюйм территории НАТО" после вторжения российских беспилотников на территорию Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Соединенные Штаты поддерживают наших союзников по НАТО перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства", – заявила исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Шей, обращаясь к 15 членам организации.

Замечания, похоже, направлены на успокоение союзников Вашингтона по НАТО после того, как президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что вероятное вторжение российских беспилотников в Польшу могло быть ошибкой.

Шей также отметила, что Россия усилила свою кампанию бомбардировок против Украины после встречи Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске в рамках его попытки поспособствовать прекращению более чем трехлетней войны Москвы в Украине.

"Эти действия, а теперь еще и нарушение воздушного пространства союзника США – умышленное или нет – демонстрируют огромное неуважение к добросовестным усилиям США, направленным на прекращение этого конфликта", – заявила Шей.

"Мы знаем, и я повторяю, мы знаем, что это не было ошибкой", – заявил на заседании Совета государственный секретарь Польши Марчин Босацкий. Он показал фотографии сбитого беспилотника, указав на российские надписи на его частях.

Посол Словении в ООН Самуэль Збогар также пытался развеять предположения о том, что вторжение беспилотников могло быть ошибкой, заявив Совету: "Трудно представить, что такое количество беспилотников непреднамеренно пролетело так глубоко над польской территорией".

Россия заявила, что ее войска атаковали Украину во время вторжения беспилотников и что они не намеревались поражать цели в Польше.

"На польской территории не было обозначено никаких целей", – заявил посол России в ООН Василий Небензя.

Он сказал, что Москва готова говорить с Польшей, "если польская сторона действительно заинтересована в снижении напряженности, а не в ее разжигании".

США также присоединились к западным союзникам в совместном заявлении в пятницу, чтобы выразить обеспокоенность вторжением российских беспилотников и обвинить Москву в нарушении международного права и основополагающего Устава Организации Объединенных Наций.

В заявлении, зачитанном Босацким перед заседанием Совета Безопасности, также содержится призыв к России прекратить "свою захватническую войну против Украины" и воздержаться от дальнейших провокаций.

Совместное заявление поддержали 43 страны.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

