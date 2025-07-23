В Берлине продолжаются обыски у членов ультраправой группы

В среду утром, 23 июля, в берлинском районе полиция начала масштабную операцию с обысками в помещениях, связанных с членами ультраправой организации "Deutsche Jugend voran" ("Немецкая молодежь, вперед").

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Обыски продолжаются с 06:00 утра в здании, где, по предварительным данным, проживает ультраправая коммуна. Пока неизвестно, будут ли обследованы и другие квартиры.

Профсоюз полицейских (GdP) поддержал действия силовиков. Представитель GdP Бенджамин Ендро заявил, что "Deutsche Jugend voran" – это "сборище мизантропов, с которым следует бороться всеми доступными правовыми средствами".

Он также подчеркнул, что праворадикальные молодежные группировки все активнее вербуют новых сторонников через интернет, поэтому важно усилить профилактическую работу в школах и внедрять молодежные программы. Ендро призвал операторов соцсетей эффективно фильтровать праворадикальный контент.

Как отмечается, ультраправая группа "Deutsche Jugend voran" известна рядом скандалов, в частности срывами мероприятий ЛГБТ-сообщества. В конце 2024 года ее участники провели неонацистскую демонстрацию в Берлине, после чего полиция провела первые обыски.

В начале года МВД Германии выдало ордера на арест 189 подозреваемых, которых считают членами ультраправых группировок, не признающих современное немецкое государство.

В Германии продолжаются многочисленные судебные процессы, связанные с группой "рейхсбюргеров", которых обвиняют в заговоре с целью насильственного свержения правительства.

Самым известным обвиняемым является Генрих XIII князь Ройс – потомок немецкого дворянства. Группу обвиняют в заговоре с целью поставить его во главе будущего государства.

В мае в Германии объявили запрещенной ультраправую группу "Королевство Германия".