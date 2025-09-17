СМИ: Мерц также отказал Навроцкому в репарациях

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с польским президентом Каролем Навроцким отказал тому в выплате репараций за Вторую мировую войну.

Об этом говорится в публикации dpa, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, визит Навроцкого в Германию "омрачили" неоднократные требования польского президента, чтобы Германия в дальнейшем выплачивала Польше репарации за ущерб, нанесенный ей во время Второй мировой войны.

Источники рассказали dpa, что Навроцкий подтвердил свои требования во время переговоров с Мерцом.

В ответ глава немецкого правительства повторил позицию Берлина о том, что этот вопрос уже давно решен.

Кроме того, в ходе встречи Мерц заверил Навроцкого в полной солидарности перед угрозой со стороны России. Канцлер подчеркнул, что что что Германия "твердо и непоколебимо" поддерживает Польшу.

Совместная безопасность в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО остается "ключевым приоритетом", сказал Мерц.

Сообщалось, что Навроцкий также поднял вопрос послевоенных репараций перед немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, однако в ответ услышал, что этот вопрос уже решен.

Представитель правительства Германии по вопросам Польши Кнут Абрахам ранее предложил Варшаве вместо репараций гарантии безопасности.

В начале сентября Навроцкий заявлял, что для добрососедских отношений между Польшей и Германией необходимо решить вопрос репараций.

Польша во времена правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций объемом более триллиона евро. Берлин регулярно отклонял эти требования.