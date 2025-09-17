Румынский министр посетовал, что граждане едят "французский сыр и авокадо"

Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу связал торговый дефицит страны с тем, что граждане потребляют слишком много импортных продуктов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

На пресс-конференции в среду Барбу попросили прокомментировать торговый дефицит – то есть то, что Румыния импортирует гораздо больше продуктов питания, чем экспортирует.

"Если мы хотим есть французский сыр, если мы хотим есть авокадо и не хотим есть помидоры и сыр от румынских крестьян, то, конечно, дефицит, торговый баланс, возрастет", – ответил он.

"Вы не можете сказать мне, что вы идете в магазин розничной торговли или на рынок в Румынии и не находите румынский коровчий или овечий сыр", – добавил министр.

Далее он сказал журналистам, что "один плод авокадо стоит столько же, сколько 3 килограмма помидоров из Румынии".

Один из журналистов на пресс-конференции сразу же поправил Барбу, сказав, что тот "давно не был на рынке" и не знает, что килограмм помидоров стоит более 6 румынских леев, а плод авокадо – около 5-7 леев.

В прошлом году Министерство сельского хозяйства Румынии, которое возглавляет Барбу, подготовило чрезвычайное постановление об ограничении наценки на румынские продукты питания до 20%.

В 2023 году в Португалии временно запретили выращивание оливок, авокадо и красных ягод в двух провинциях, которые больше всего пострадали от экстремальной засухи.