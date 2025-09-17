Как Кремль "приручил" партию Марин Ле Пен и удалось ли ей избавиться от этой зависимости

В случае досрочных выборов во Франции, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" имеет все шансы получить большинство и впервые в истории сформировать свое правительство.

И такая перспектива является настоящим шоком как для Украины, так и для многих французов.

О том, как Москва помогала партии "Национальное объединение", как меняется риторика французских ультраправых и чего ожидать Украине, читайте в статье французской журналистки и стажерки "Украинской правды" Шарлотт Гию-Клер Больше не друзья Путина, но это не точно. Что связывает партию Ле Пен с Кремлем. Далее – краткое изложение.

В первые годы своего существования "Национальный фронт" ("НФ"), созданный в 1972 году, был ярко антикоммунистическим. Во время холодной войны движение Жан-Мари Ле Пена позиционировало себя как патриотический бастион против советской угрозы.

Но после распада Советского Союза внешний враг партии изменился. Падение Берлинской стены в риторике ультраправых означало не триумф демократии, а появление нового гегемона – Соединенных Штатов.

С распространением американского влияния в Европе через НАТО и глобальную либеральную экономическую модель риторика партии сместилась: Вашингтон заменил Москву как главную силу, подрывающую французский суверенитет и идентичность.

Ле Пен осудил интервенцию НАТО в Косово, выражал восхищение Башаром Асадом, Саддамом Хусейном и все чаще Владимиром Путиным. Их хвалили не за демократичность, а за способность сопротивляться "глобалистскому доминированию" и сохранять традиционные, патриархальные ценности.

В 2006 году Жан-Мари Ле Пен оправдывал российскую войну в Чечне, объясняя жесткие действия Москвы необходимостью борьбы с терроризмом.

Одновременно он начал называть Украину "буферным государством", которым якобы манипулирует Запад.

Задолго до аннексии Крыма в 2014 году "НФ" уже защищал "региональные интересы" России во имя многополярности.

И такая позиция принесла свои плоды. "Национальный фронт", который годами боролся за доступ к финансированию избирательных кампаний во Франции, получил финансирование при поддержке Москвы.

В 2014 году, через шесть месяцев после аннексии Крыма, французская партия получила 9,4 млн евро кредита от First Czech-Russian Bank (FCRB) – московского финучреждения, которое возглавлял Роман Попов, бывший госбанкир с тесными связями с Кремлем.

Время было неслучайным. В то время как большинство ЕС разрабатывало санкции, новый лидер ультраправых Марин Ле Пен публично защищала аннексию как легитимную, заявляя, что крымский референдум отражает "волю народа". И одновременно – обвиняла Брюссель в развязывании "идеологической холодной войны".

Банк, выдавший кредит, уже обанкротился, а долг французских ультраправых перешел российской компании, связанной с оборонным сектором России.

По состоянию на 2025 год долг остается активным и не полностью погашенным.

Сотрудничество с Москвой давало французским ультраправым не только финансовые выгоды. Во время президентской кампании 2017 года кандидатка Марин Ле Пен получила на российских каналах RT France и Sputnik в четыре раза больше положительного освещения, чем Макрон или Фийон.

Ее риторика тогда была традиционной – за суверенитет, антиамериканизм и разрыв с Брюсселем.

Полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года заставило партию, которую в 2018-м переименовали в "Национальное объединение", частично скорректировать курс. Там подчеркивают, что Украину "нужно защищать", но без втягивания в войну, "которая не является нашей".

Эта позиция нашла отклик у части общества Франции, уставшего от войны.

Правительство под руководством лидера партии Жордана Барделлы могло бы свернуть помощь Украине, заблокировать санкции ЕС и подорвать европейское единство – и все это под прикрытием "нейтралитета".

Для Киева это означает риск потери одного из сильнейших союзников в Европе.

Подробнее – в материале Шарлотт Гию-Клер Больше не друзья Путина, но это не точно. Что связывает партию Ле Пен с Кремлем.