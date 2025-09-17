Лукашенко прокомментировал отказ политзека Статкевича покидать Беларусь после освобождения

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в среду впервые прокомментировал ситуацию вокруг политзаключенного Николая Статкевича, который отказался покидать страну на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", комментарий Лукашенко опубликовал провластный Telegram-канал "Пул Первого".

Белорусский диктатор сказал, что Статкевич на момент освобождения "был уже на исходе" и мог "скоро умереть, не дай бог, в тюрьме".

"Ну зачем это нужно? Он хочет быть лидером. Туда зашел, как бы на нейтральную полосу, перешел к литовцам, ребята спросили: "Ты в Беларусь хочешь? Ты же в тюрьму..." (Статкевич ответил. – Ред.): "Пойду в тюрьму". Ну, хорошо. Забрали его. Не бросить же его. Все-таки наш человек", – добавил он.

Лукашенко не уточнил, куда именно "забрали" Статкевича. СМИ ранее сообщили, что мужчину вернули в колонию, где он находился до освобождения.

Напомним, 11 сентября режим Лукашенко освободил 52 политзаключенных, среди которых был и кандидат в президенты Беларуси 2010 года Статкевич. Его в марте 2020 года приговорили к 14 годам колонии за "организацию массовых беспорядков".

Статкевич после освобождения единственный отказался покидать Беларусь, после чего о нем не было никакой официальной информации.