СМИ: белорусского политзаключенного, отказавшегося отправиться в Литву, вернули в колонию

Белорусский политзаключенный Николай Статкевич, которого освободили из числа 52 человек 11 сентября и который отказался покидать Беларусь, снова оказался в заключении.

Об этом сообщает "Наша Нива" со ссылкой на достоверный источник, информирует "Европейская правда".

По данным издания, политзаключенного поместили в колонию в Глубоком, где его удерживали и раньше. Другие подробности не сообщаются.

11 сентября 69-летний Статкевич выбил ногой дверь автобуса и вышел в нейтральной зоне между Беларусью и Литвой. СМИ публиковали изображения с камер наблюдения, как мужчина, похожий на Статкевича, сидит в зоне между КПП на границах Литвы и Беларуси.

В 2010 году Статкевич был кандидатом в президенты. После участия в акции 19 декабря 2010 года осужден на 6 лет колонии усиленного режима, освобожден в 2015 году. Снова принимал активное участие в политических кампаниях и протестах.

В мае 2020 года, еще до начала протестов, был арестован. Осужден на 14 лет колонии особого режима по обвинению в организации массовых беспорядков.

Сообщалось, что представители белорусской оппозиции и жена Статкевича не знали о его местонахождении после того, как он по собственному решению отказался пересечь границу.

Напомним, 11 сентября режим Лукашенко освободил 52 политзаключенных – они пересекли белорусскую границу и находятся в Литве. Среди освобожденных в том числе сотрудник представительства ЕС в Беларуси.

Также стало известно, что США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".