Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере дронов

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна будет сотрудничать с Украиной, среди прочего, в сфере приобретения навыков эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Об этом он сказал во время визита в Киев, цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

Косиняк-Камыш прибыл в Украину с визитом утром, 18 сентября. Тогда же он заявил, что Польша будет сотрудничать с Украиной, среди прочего, в сфере приобретения навыков эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

"Мы подпишем соглашение о сотрудничестве между министерствами, а также о приобретении навыков в эксплуатации дронов. Переговоры будут сосредоточены на развитии совместных промышленных инициатив", – заявил он.

Также министр обороны Польши отметил, что другим вопросом является повышение квалификации польских войск на основе опыта, приобретенного в Украине.

По его словам, внедрение уроков, полученных на новом поле боя, имеет решающее значение для трансформации польской армии и для трансформации НАТО в целом.

Ранее СМИ сообщили, что представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.

А 12 сентября в Минобороны Польши заявили, что сотрудничество с украинской стороной по противодействию беспилотникам будет происходить на польской территории.

В тот же день украинский глава МИД Андрей Сибига заявил, что в Украину в четверг прибудет делегация военных из Польши. Можно предположить, что речь идет о 18 сентября.

