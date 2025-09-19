Во Франции говорят об усилении враждебных действий в космосе со стороны России

Глава Космического командования Вооруженных сил Франции генерал-майор Винсент Шуссо предупредил об усилении враждебных действий в космосе, особенно со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Reuters.

По словам Шуссо, полномасштабное вторжение России в Украину показало, что "космос теперь является полноценной оперативной сферой".

Он добавил, что противники Франции, особенно Россия, используют различные методы для нарушения работы спутников, и такие действия, как глушение сигнала, применение лазеров и кибератаки, стали привычным явлением.

Французский генерал упомянул и о Китае, который сейчас занимает второе место в мире по объему государственных расходов на космическую отрасль после США и быстро развивает свои космические возможности.

"Каждый день демонстрирует головокружительный прогресс – запуск все большего количества спутников для новых созвездий, разработка способов действия, выходящих за пределы того, что мы видели ранее", – сказал Шуссо.

Кроме Франции, США, Канада и Великобритания публично предупреждают о росте угроз для спутников, которые необходимы для военных и экономических целей, со стороны России.

Москва заявляет, что выступает против любого оружия в космосе, и отрицает утверждение США о том, что она вывела на орбиту Земли оружие, способное атаковать другие спутники.

В НАТО обеспокоены тем, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе.