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Лавров подтвердил встречу с Блинкеном в Женеве

Понедельник, 21 февраля 2022, 16:34

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что его встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном намечена на 24 февраля в Женеве.

Об этом Лавров сказал на заседании Совбеза России, его цитирует агентство "РИА Новости", сообщает "Европейская правда".

"С вашего согласия такая встреча запланирована на этой неделе - 24 февраля в Женеве. Будем руководить теми позициями, которые вы утвердили, которые вы отстаиваете в контактах со своими коллегами и которые, конечно же, мы будем на уровне МИД активно продвигать", - сказал Лавров.

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Ранее Энтони Блинкен заявил, что намерен встретиться с главой Министерства иностранных дел Лавровым 24 февраля. Главным условием он назвал то, чтобы Москва не совершила вторжения в Украину.

Представительница Белого дома Джен Псаки рассказала, что Лавров и Блинкен 24 февраля могут подготовить содержательную часть потенциального саммита между президентами РФ и США.

По ее словам, Джо Байден готов встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения вопросов безопасности - при условии, что к тому времени Россия не начнет новое вторжение в Украину.

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20 февраля президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в телефонном разговоре договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины и попытаться подготовить встречу на высшем уровне для установления нового порядка безопасности в Европе.

После этого Макрон позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джо Байдену.

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