Сенат утвердил экс-советника Трампа, известного по "Signal-гейту", послом в ООН

Сенат США в пятницу проголосовал за утверждение на должность постоянного представителя при ООН Майкла Уолтца – бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности, который был фигурантом инцидента с разоблачением секретных обсуждений в Signal ("Signal-гейт").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

За кандидатуру Уолтца проголосовали 47 сенаторов, против были 43. Голосование затягивалось несколько месяцев из-за сопротивления нескольких сенаторов от Демократической партии.

Одобрение кандидатуры Уолтца состоялось как раз перед началом недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, и теперь он сможет принять в ней участие.

Трамп номинировал Майкла Уолтца на должность посла в ООН в мае после увольнения с поста советника по нацбезопасности.

Причины такого шага не назывались, но это произошло на фоне "Signal-гейта" – скандала с раскрытием переписки американских топ-чиновников в мессенджере Signal, куда случайно добавили журналиста.

После нескольких дней игнорирования скандала именно Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, который бросил тень на Белый дом и создал потенциальные риски для нацбезопасности США.

Известно, что заместителем Волца в ООН будет Тэмми Брюс, которая до сих пор работала пресс-секретарем Государственного департамента США.