Кибератака вызвала сбои в аэропортах Берлина и Брюсселя

Системы регистрации и посадки в ряде европейских аэропортов стали жертвой кибератаки: больше всего пострадали аэропорты Берлина и Брюсселя.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

В берлинском аэропорту сообщили, что атака в пятницу, 19 сентября, была направлена не на сам аэропорт, а на стороннего поставщика систем для обслуживания пассажиров.

"Из-за технической неисправности в системе поставщика, используемой во всей Европе, время ожидания на регистрацию увеличилось. Мы работаем над быстрым решением проблемы", – заявили там.

Аэропорт Брюсселя подтвердил, что также пострадал от атаки. Из-за инцидента доступна только ручная регистрация.

"Пассажирам рекомендуем проверять статус своего рейса непосредственно в авиакомпании и прибывать в аэропорт заранее", – подчеркнули в администрации.

О возможных задержках сообщил и лондонский аэропорт Хитроу, однако там инцидент объяснили "технической проблемой" у стороннего поставщика.

Пока неизвестно, какие еще европейские аэропорты подверглись сбоям.

19 сентября в Великобритании обвинили двух молодых мужчин в кибератаке на лондонскую транспортную компанию в 2024 году.

В июле Великобритания сообщила о раскрытии операции российской военной разведки, связанной с использованием сложного вредоносного программного обеспечения для кибершпионажа.