Глава МИД Британии: если нам придется дать отпор самолетам РФ, мы это сделаем

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готов ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, об этом она заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета безопасности ООН.

Купер упомянула инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии тремя российскими военными самолетами, назвав его "опасным и безрассудным".

Обращаясь к Владимиру Путину, она сказала, что его необдуманные действия "рискуют привести к прямому вооруженному противостоянию между НАТО и Россией".

"Наш Альянс является оборонительным, но не питайте иллюзий: мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО. Мы бдительны. Мы решительны. Если нам придется дать отпор самолетам, которые без разрешения летают в воздушном пространстве НАТО, мы это сделаем", – добавила глава британского МИД.

Как известно, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

МИД Литвы и Латвии также вызвали представителя российского посольства из-за этого инцидента.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сказал, что провокации России приближают Европу "к конфликту больше, чем когда-либо за последние годы".