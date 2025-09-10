Сикорский посоветовал Орбану прекратить подыгрывать РФ вместо неискренних слов о солидарности

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который формально осудил вторжение российских БпЛА в Польшу, а дальше похвалил собственную политику в вопросах российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орбан, как сообщалось, формально выразил солидарность с Польшей из-за российских БПЛА в воздушном пространстве страны, а затем заявил, что этот случай доказывает "правильность" венгерской политики в вопросах российско-украинской войны.

Через несколько часов к нему в комментарии пришел глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Нет, Виктор. Этот инцидент доказывает, что вы должны были бы "слезть с забора" и осудить российскую агрессию. Просим вас разблокировать выделение средств ЕС на оборону, утвердить более жесткие санкции против агрессора и снять вето на начало переговоров Украины о вступлении в ЕС", – написал он.

Напомним, в Польше нашли обломки семи беспилотников после ночной атаки России, также были найдены остатки одной ракеты.

Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. СМИ неофициально говорят о более 20 БпЛА, некоторые из них залетели вглубь территории страны более чем на 250 километров.

Представитель польского правительства Адам Шлапка заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских дронов на территорию страны, что предусматривает консультации.