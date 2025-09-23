Спецслужбы США заявляют, что ликвидировали потенциальную угрозу для работы Генсамблеи ООН

Секретная служба США заявила, что устранила значительную потенциальную угрозу для телекоммуникационных систем Нью-Йорка и работы Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает CBS, пишет "Европейская правда".

Секретная служба США объявила, что обнаружила разветвленную телекоммуникационную сеть вокруг Нью-Йорка, которая представляла значительную потенциальную угрозу. Речь идет об "активных SIM-фермах" в заброшенных жилых домах более чем в пяти местах "в 35 милях от штаб-квартиры ООН".

Всего они насчитывали 300 SIM-серверов с более чем 100 тысячами SIM-карт, которые могли обеспечивать общение анонимными зашифрованными сообщениями и способны рассылать 30 млн текстовых сообщений в минуту.

По словам неназванных чиновников, мощность этих серверов потенциально позволяет "положить" мобильную сеть во всем Нью-Йорке и запускать DDoS-атаки, которые сделают невозможной нормальную коммуникацию экстренных служб.

"Эта сеть имела потенциал парализовать башни мобильной связи и фактически положить сотовую сеть в Нью-Йорке", – прокомментировал агент секретной службы Мэтт Маккул.

Триггером для расследования, в ходе которого нашли оборудование, стала серия телефонных угроз ряду высокопоставленных чиновников США прошлой весной. О ком идет речь, не разглашается. Оборудование нашли "в течение последних трех недель".

Предварительный анализ показывает, что сеть использовалась "для коммуникаций между иностранными правительствами и лицами, известными правоохранительным органам США", включая главарей криминальных банд, представителей наркокартелей и подобных преступных сетей, рассказали осведомленные о расследовании.

По словам одного из собеседников, сейчас следственная команда "по звонкам и сообщениям" изучает в деталях, для чего использовались SIM-карты.

В тех же местах обнаружили нелегальное огнестрельное оружие, компьютеры, телефоны и 80 граммов кокаина.

Мэтт Маккул отметил, что такая сеть – точно не развлечение какой-то случайной группы любителей, это выглядит как хорошо организованная и профинансированная работа. Задержанных в связи с расследованием пока нет.

"Время, расположение, близость этой сети имели потенциал для того, чтобы повлиять на работу ООН", – отметил он.

В Секретной службе уточнили, что на данный момент угроза окончательно нейтрализована – хотя нельзя исключать, что где-то в США есть другие подобные сети.

Также на этой неделе Секретная служба США арестовала мужчину по подозрению, что он направил лазерную указку на вертолет, на котором президент Дональд Трамп вылетал из Белого дома.

Недавно пассажирский самолет Spirit Airlines Inc. пролетел слишком близко к самолету Boeing 747, на котором президент США Дональд Трамп летел в Лондон.