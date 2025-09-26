Венгрия таки присоединилась к обсуждению в ЕС создания "стены дронов"

Венгрия таки присоединилась к видеоконференции по созданию "стены дронов" на восточной границе ЕС.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" рассказал чиновник ЕС.

Встреча по "стене дронов" в пятницу, 26 сентября, созвал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

"По просьбе Венгрии, она присоединилась к сегодняшней учредительной видеоконференции по созданию "стены дронов", – сообщил собеседник ЕП.

Как сообщала "Европейская правда", на совещание у еврокомиссара Кубилюса по "стене дронов"

были приглашены министры обороны приграничных государств ЕС: Эстонии, Латвии, Финляндии, Литвы, Польши, Румынии, Болгарии, Дании, а также – Украины. Кроме того, к встрече присоединился представитель НАТО.

Венгрию и Словакию изначально на нее не пригласили. Но потом Словакию также добавили в список участников.