Сибига ответил на хамский выпад Сийярто в сторону Зеленского

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на слова венгерского визави Петера Сийярто о возможном залете дронов в Украину из Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Ранее Сийярто, комментируя заявление Владимира Зеленского о дронах, которые могли залететь из Венгрии, сказал, что он "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений" и "видит призраков".

"Мы начинаем видеть много вещей, Петер, в частности лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, служение как лакей Кремля", – написал глава украинского МИД.

Он добавил, что никакие нападки Будапешта на украинского президента "не изменят того, что видим мы – и все остальные".

Ранее в пятницу президент Владимир Зеленский сказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.

В последние месяцы венгерские власти усилили антиукраинскую риторику, что происходит на фоне парламентских выборов, запланированных на весну 2026 года.