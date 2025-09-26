У Навроцкого анонсировали законопроект против "бандеризма"

Президент Польши Кароль Навроцкий на следующей неделе планирует внести в Сейм законопроект о запрете идеологии так называемого "бандеризма".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на РАР, об этом в пятницу сообщил глава канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий.

Богуцкий объявил, что в понедельник маршалу Сейма будут представлены два президентских законодательных предложения.

Одно касается "продления срока, по истечении которого иностранцы, включая граждан Украины, смогут подавать заявки на получение польского гражданства, что, как он отметил, является чем-то совершенно исключительным".

Глава канцелярии Навроцкого напомнил, что тот ранее призвал увеличить срок, по истечении которого украинцы могут подавать заявку на гражданство Польши, с трех до десяти лет постоянного проживания.

Второй проект будет касаться "изменения Уголовного кодекса и закона об Институте национальной памяти, чтобы преследовать всех, кто будет пытаться или захочет распространять бандеризм на территории Республики Польша, или захочет распространять "волынскую ложь".

Как подчеркнул Богуцкий, "президент Республики Польша не позволит себя шантажировать и не позволит шантажировать поляков".

В конце августа Навроцкий анонсировал законопроект "стоп бандеризму", который должен приравнять "бандеровский" символ к символам нацизма.

Ранее в пятницу стало известно, что президент Польши подписал закон о помощи украинцам, который продлевает их легальный статус до 4 марта 2026 года.

У Навроцкого подчеркнули, что это последний раз, когда он подписывает подобный закон.

