WSJ: Трамп сказал Зеленскому, что открыт для снятия ограничений на удары по РФ

Президент США Дональд Трамп во время встречи во вторник сообщил Владимиру Зеленскому, что готов снять ограничения на использование Киевом дальнобойного американского оружия для ударов по территории России.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на два источника сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным WSJ, во время встречи на полях Генассамблеи ООН Зеленский попросил Трампа предоставить больше ракет дальнего действия и разрешение на использование такого оружия для ударов по целям на территории России.

Трамп ответил, что не против этой идеи, сказали два источника издания. Они одновременно добавили, что президент США не взял на себя никаких конкретных обязательств по отмене запрета на такие атаки.

Также, по информации The Wall Street Journal, украинская делегация на следующей неделе отправится в Вашингтон для переговоров с главой Пентагона Питом Хэгсеттом.

Как известно, администрация Трампа не позволяет Украине использовать предоставленные США ракеты большой дальности, в частности ATACMS, для ударов по России.

Напомним, в интервью после встречи с Трампом Зеленский сказал, что президент США благосклонно отнесся к его просьбе о предоставлении крылатых ракет большой дальности, которые позволят Киеву поражать цели в Москве.

По информации СМИ, президент Украины попросил США о ракетах Tomahawk во время закрытой встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Сам Трамп после встречи с Зеленским неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.