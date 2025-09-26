Дания подготовила пакет помощи Украине на более чем $400 млн

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в пятницу объявил о выделении Украине 27-го пакета помощи стоимостью около 2,6 млрд датских крон (407 млн долларов).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны Дании.

Двадцать седьмой пакет помощи Украине со стороны Дании предусматривает выделение почти 1,6 млрд крон на финансирование заказов украинской оборонной промышленности.

Остальные деньги в рамках пакета выделяются на другие формы помощи, которые оборонное ведомство Дании не уточняет.

"Потребность Украины в военной поддержке остается огромной, и один из лучших способов, которым мы можем помочь, – это увеличить вклад в украинскую оборонную промышленность", – прокомментировал Поульсен.

С учетом последнего пакета Дания в целом объявила о выделении более 70 млрд крон на помощь Украине с 2022 года – как уже предоставленную, так и ту, что будет предоставляться в будущем.

Среди них почти 6 млрд крон пойдут на так называемую датскую модель – то есть инвестиции в оборонную промышленность Украины.

Предыдущий, 26-й пакет военной помощи, на сумму около 4,2 млрд датских крон (628,4 млн долларов) Дания объявляла еще в мае.

В начале сентября стало известно, что украинская компания Fire Point, которая является производителем крылатых ракет "Фламинго", начнет производство топлива для ракет большой дальности в Дании.