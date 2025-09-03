Болгария не будет расследовать помехи GPS, которые затронули самолет с фон дер Ляйен

Болгария не будет проводить расследование инцидента с помехами сигнала GPS, которые затронули самолет, на борту которого находилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил болгарский премьер-министр Росен Желязков, которого цитирует БНТ.

Глава правительства Болгарии отметил, что инцидент не рассматривается как гибридная или кибератака.

"Часть способов ведения современных войн включает так называемую радиоэлектронную борьбу, которая представляет собой помехи в радиочастотном спектре, и это наблюдается в последние годы в зонах ведения войны", – сказал Желязков.

Он напомнил, что помехи сигналам GPS в последнее время фиксируют "от Хельсинки, через Черное море, Ереван, Тбилиси, Кипр, Сирию, вплоть до Триполи".

По словам премьер-министра, "такие вещи происходят ежедневно".

Нет ничего, чего бы руководство воздушного движения в Болгарии не выполнило по протоколу, добавил он.

Напомним, 31 августа система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии была заглушена по пути в Болгарию. Власти страны подозревают, что это произошло из-за вмешательства России.

На фоне этого инцидента с самолетом, в котором находилась фон дер Ляйен, ЕС разместит дополнительные спутники на низкой околоземной орбите, чтобы усилить устойчивость к помехам GPS и улучшить возможности их обнаружения.

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков опроверг утверждение о том, что Россия причастна к неисправности навигационной системы самолета, однако министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов считает, что этому не стоит верить.