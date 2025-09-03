Укр Рус Eng

В Германии говорят, что Трамп может присоединиться к саммиту "коалиции решительных" 4 сентября

Новости — Среда, 3 сентября 2025, 15:50 — Иванна Костина

Президент США Дональд Трамп может принять участие в саммите "коалиции решительных" в четверг.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

По его словам, соответствующая подготовка к возможному участию Трампа сейчас продолжается.

"Коалиция решительных", в которую входят около 30 преимущественно европейских государств, встретится в гибридном формате в четверг утром. По данным правительственных источников, канцлер Фридрих Мерц примет участие в ней по видеосвязи.

Пока неизвестно, кого ожидают в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ближайшая встреча "коалиции решительных" запланирована на 4 сентября в Париже. Президент Украины лично будет присутствовать на ней, а накануне проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал "коалицию решительных" начать планирование конкретной работы по возможной отправке миротворцев в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил ожидания в среду, 3 сентября, что на саммите "коалиции решительных" на следующий день или вскоре после него можно будет получить четкие ответы относительно того, какие гарантии безопасности Европа может предложить Киеву.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Трамп Война с РФ
Реклама: