В Германии говорят, что Трамп может присоединиться к саммиту "коалиции решительных" 4 сентября

Президент США Дональд Трамп может принять участие в саммите "коалиции решительных" в четверг.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

По его словам, соответствующая подготовка к возможному участию Трампа сейчас продолжается.

"Коалиция решительных", в которую входят около 30 преимущественно европейских государств, встретится в гибридном формате в четверг утром. По данным правительственных источников, канцлер Фридрих Мерц примет участие в ней по видеосвязи.

Пока неизвестно, кого ожидают в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ближайшая встреча "коалиции решительных" запланирована на 4 сентября в Париже. Президент Украины лично будет присутствовать на ней, а накануне проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал "коалицию решительных" начать планирование конкретной работы по возможной отправке миротворцев в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил ожидания в среду, 3 сентября, что на саммите "коалиции решительных" на следующий день или вскоре после него можно будет получить четкие ответы относительно того, какие гарантии безопасности Европа может предложить Киеву.