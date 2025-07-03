Euractiv: в Европе начали тайно готовиться к сокращению военного присутствия США

Европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Европейские союзники по НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит количество войск, развернутых в Европе – а их сейчас около 80 тысяч – и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.

Поэтому военные планировщики в НАТО обсуждают три ключевых вопроса: сколько американских военных будет выведено, насколько резким будет вывод и способны ли европейские силы заменить выведенные американские вооруженные силы.

"Вопрос не в том, будет ли вывод американских войск, а в том, насколько упорядоченно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие оборонные планы Альянса", – сказал один из дипломатов НАТО.

НАТО только в прошлом году пересмотрел свои оборонные планы, которые определяют реакцию Альянса на любое потенциальное нападение. Но эти планы в значительной степени полагаются на американское вооружение, воздушные силы и десятки тысяч военнослужащих США.

Восточный фланг НАТО особенно нервничает из-за возможного внезапного вывода американских войск. Некоторые из этих стран неофициально призывают НАТО ускорить переговоры по пересмотру оборонных планов, чтобы начать подготовку к возможному значительному уменьшению роли США.

Ожидается, что вывод американских войск серьезно повлияет на основные американские военные базы в Германии и Италии.

Представители оборонных ведомств в регионе заявляют, что европейские силы могут быть готовы к боевым действиям, но им еще далеко до того, чтобы заменить нынешние американские войска, особенно с учетом сложных и дорогостоящих возможностей, которыми не располагают европейские страны, в воздушных силах, логистике и спутниковых системах.

Перед саммитом НАТО посол США в НАТО Мэттью Витакер заявил, что оценка Пентагона по развертыванию американских войск в Европе должна быть "завершена до конца лета или в начале осени". Пока европейские союзники не получили от американских чиновников никакой информации о предстоящем пересмотре позиции Вашингтона, подтвердили несколько европейских дипломатов в НАТО.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявлял европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет продолжаться вечно.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если Соединенные Штаты решат вывести свои войска из Европы, его страна будет полагаться на поддержку безопасности Германии.