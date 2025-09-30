Дания заявляет, что США также помогут с защитой от неизвестных дронов
Соединенные Штаты присоединятся к ряду европейских стран, которые помогут Дании противодействовать неизвестным беспилотникам во время важных международных мероприятий в стране.
Как пишет "Европейская правда", об этом на Х сообщило Министерство обороны Дании.
Датское оборонное ведомство выразило США благодарность за "поддержку в борьбе с дронами" в связи с предстоящим саммитом Европейского Союза в Копенгагене.
"Американская поддержка является проявлением тесного трансатлантического сотрудничества, которое также играет важную роль в борьбе с гибридными атаками", – добавили там.
1 октября столица Дании будет принимать заседание Европейского совета, а вслед за ним – саммит Европейского политического сообщества.
Франция, Германия и Швеция заявили в понедельник, что отправят военнослужащих и системы противодействия беспилотникам в Данию для усиления безопасности на европейских саммитах в Копенгагене на этой неделе.
К ним присоединятся также Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Польша.
Ранее стало известно, что украинские военные начали разворачивать миссию в Дании, чтобы делиться с коллегами опытом Украины в противодействии вражеским беспилотникам.